Foggia-Acr Messina, i peloritani fanno un tuffo a Zemanlandia: dove seguire la diretta della partita

2 Ottobre 2021 12:51

Dove seguire la diretta della partita tra Foggia e Acr Messina, in programma domenica alle 17:30 e valevole per la 7ª giornata del girone C di Serie C

Un tuffo nei ricordi, per entrambi. Per Zeman, che alla città di Messina deve una delle prime esperienze della sua carriera (replicate poi dal figlio, seppur con alterne fortune), e al Messina stesso, che può vantarsi di aver visto in anteprima quello che poi, nell’avventura successiva, il tecnico boemo è riuscito a conquistare. Dopo la Sicilia, infatti, l’allenatore andò a Foggia e da lì iniziò Zemanlandia. Scherzo del destino, oltre 30 anni dopo Zeman è di nuovo a Foggia e il Messina va a fargli visita per la 7ª giornata di campionato (fischio d’inizio ore 17:30). Prestazioni e risultati altalenanti da parte di entrambe le squadre, ma i pugliesi hanno già battuto i peloritani in Coppa Italia Serie C qualche settimana fa.

Foggia-Acr Messina: dove seguire la diretta del match

Oltre alla consueta diretta su StrettoWeb, la partita sarà trasmessa come sempre su Eleven Sports, la piattaforma streaming che anche per quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere tutti i contenuti relativi alla Serie C. Per seguire il match bisogna abbonarsi sul sito e scegliere il pacchetto mensile o stagionale. Per vedere la gara in streaming basta uno smartphone o un tablet, oppure una smart tv compatibile con l’app o con Android tv. In alternativa, sempre da questi dispositivi, si può accedere al sito di Eleven Sports dal browser della smart tv (se tale opzione è disponibile). Un’altra soluzione può essere quella di collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.