Flop Pnrr in Sicilia, Leone (M5S) contro il Governo Musumeci: “chi non è in grado di gestire questa fase si faccia da parte”

5 Ottobre 2021 17:32

“La Sicilia può e deve uscire fuori da questa fase di stallo”, è il commento della senatrice Movimento 5 Stelle e membro della commissione agricoltura del Senato, Cinzia Leone

“Sono preoccupata e sconcertata per la notizia annunciata ieri dal Mipaaf secondo cui nessuno dei 31 progetti di investimento presentati dai Consorzi e Enti siciliani ha intercettato i criteri previsti per la selezione dei progetti irrigui sul Pnrr. Per essere ammessi, i progetti dovevano soddisfare 23 criteri tra cui alcuni cardini della transizione ecologica come benefici ambientali e risparmio idrico. Una notizia che si va ad aggiungere a tutte quelle infrastrutture che in Sicilia vengono lasciate al loro destino, senza manutenzione, spesso perché non si hanno professionalità che possano lavorare ai progetti. Accertata la responsabilità politica, che è chiara ed evidente, tocca ora rimboccarsi le maniche per non perdere i fondi del Piano. La Sicilia può e deve uscire fuori da questa fase di stallo. Chi non è in grado di gestire questa fase così delicata è il caso si faccia da parte”. Così in una nota la senatrice Movimento 5 Stelle e membro della commissione agricoltura del Senato, Cinzia Leone, in merito alla notizia della bocciatura dei progetti presentati dalla Regione che non risultano tra quelli “esecutivi ammissibili al finanziamento” o “definitivi ammissibili” nella graduatoria dei progetti diffusa dal Ministero delle Politiche agricole.