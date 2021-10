Aspromonte, finanziamento dell’Ente Parco per le aziende colpite dagli incendi: “penalizzati numerosi comuni”

13 Ottobre 2021 10:28

Aspromonte, finanziamento dell’Ente Parco per le aziende colpite dagli incendi: la nota del sindaco di Cardeto

“In merito al comunicato pubblicato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, con il quale veniva messa in risalto l’iniziativa avente ad oggetto la promozione di un Accordo di programma con i Comuni per la realizzazione di interventi a sostegno delle attività nel post emergenza incendi, non si condivide e anzi si contestano fortemente tutte le procedure adottate che penalizzano i Comuni interessati dagli incendi ricadenti nel Parco”. E’ quanto scrive in una nota il Sindaco di Cardeto, Avv. Daniela Arfuso. “Un’iniziativa che guarda ai territori e alle aziende danneggiate dai roghi trova piena condivisione e non può che essere apprezzata, in particolare, se arriva dopo mesi di silenzio e di assenza di azioni concrete da parte delle Autorità competenti a sostegno e supporto dei comuni e delle aziende che hanno vissuto l’emergenza, però, rimango basita e perplessa di fronte alla scelta dell’Ente Parco di promuovere e avviare azioni solidali soltanto nei confronti di alcuni Comuni escludendone altri, come Cardeto. Alla luce di questo, pertanto, ho ritenuto necessario, oltre che doveroso nei confronti della Comunità locale, chiarire con questa nota il motivo per il quale il Parco ha escluso il Comune di Cardeto e contestare allo stesso tempo il metodo utilizzato dal Consiglio Direttivo che ha adottato i relativi provvedimenti. Dalle notizie ricevute si apprende che è stato utilizzato il censimento delle aziende presenti sul territorio del PNA per determinare l’esclusione o meno dal finanziamento, quello che stupisce però è che lo stesso criterio non è stato utilizzato per la ripartizione del finanziamento concesso ai Comuni beneficiari con la motivazione che voleva essere semplicemente un atto simbolico, pertanto, non si comprende quale sia stato il ragionamento logico seguito dall’organo deliberante. E’ importante precisare che le osservazioni avanzate non mirano al finanziamento in se, considerate anche le somme limitate che purtroppo saranno insufficienti per tutti i Comuni, ma si basano soprattutto su una questione di principio, poiché la solidarietà andrebbe espressa nei confronti di tutti gli Enti danneggiati che fanno parte del PNA senza alcuna distinzione, soprattutto, nel caso di un Comune come il nostro interessato da danni ambientali economici in quantificabili, oltre ad aver registrato anche una perdita umana. Ebbene, non esistono e non devono esistere cittadini considerati di serie A e di serie B e non penso sia utile a nessuno, oltre che umanamente corretto, fare figli e figliastri a seconda le circostanze di comodo soprattutto se si vuole parlare e predicare solidarietà e aiuti alle imprese per il tramite dei Comuni. L’Ente Parco, Infatti, avrebbe fatto meglio a pubblicare un bando rivolto alle Imprese se questo era l’unico obiettivo e, nulla questio, invece, coinvolgendo i Comuni in questi termini, pur essendo beneficiari, si troveranno anche loro nella posizione di dover scegliere se aiutare o meno soltanto alcune delle imprese, ovvero, quelle “insediate nel parco” come precisato nello schema di Accordo approvato dall’Ente. A mio modesto avviso, un simile criterio non solo non può essere condiviso ma addirittura è pregiudizievole per tutti i Comuni che rientrano nel Parco (sia beneficiari che esclusi) oltre che in contrasto con lo stesso obiettivo prefissato e richiamato in tutti gli atti adottati, ovvero quello di mettere in campo un’azione tempestiva, urgente ed efficace, congiunta e coordinata con tutte le Amministrazioni locali interessate al sostegno delle attività zootecniche che si trovano al collasso, pertanto, non rimane altro che attendere il proseguo di una campagna solidale partita con il piede sbagliato augurandoci l’adozione di procedure idonee a consentire a tutti gli Enti interessati di poter partecipare alle medesime condizioni”, conclude la nota.