Figliuolo ritira dalle scuole i banchi a rotelle: milioni di euro buttati al vento

3 Ottobre 2021 21:06

Il flop dei banchi a rotelle, 9 milioni di euro spesi per nulla: Figliuolo li ritira

Flop pazzesco dei banchi a rotelle nelle scuole. Difatti, riporta “Il Tempo”, il generale Francesco Paolo Figliuolo ha deciso il ritiro perché gli arredi scolastici in questione non rispetterebbero le norme anti incendio. Secondo si legge sul quotidiano “a seguito di specifiche analisi merceologiche è emerso che gli arredi scolastici”, “evidenziano la non conformità degli stessi alle normative in materia di sicurezza antincendio, impedendone l’uso ed imponendone il ritiro dagli istituti scolastici ove erano stati distribuiti al fine di eliminare i possibili rischi in caso di incendio”. In sostanza milioni di euro buttati al vento in quanto i banchi a rotelle, in realtà, non sono stati mai utilizzata se non in minima parte.