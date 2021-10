Fi: Della Vedova, ‘Brunetta coraggioso, tifo per lui e per rottura con Salvini e Meloni’

22 Ottobre 2021 18:51

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Stimo Brunetta e lo conosco da tanti anni, quindi non sono stupito né sorpreso dalla sua posizione, una posizione anche coraggiosa”. Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa, parla così con l’Adnkronos dell’intervista a Renato Brunetta in cui il ministro azzurro invita a tagliare con i sovranisti. “La sua riflessione sul fatto che il centrodestra guidato da Salvini e Meloni non abbia nulla di europeista, e tantomeno di liberale, è azzeccatissima”.

Per Della Vedova, “Brunetta ha ragione. La Lega e Fdi sono inconciliabili con qualsiasi posizione liberaldemocratica perché loro combattono le posizioni liberaldemocratiche. Non a caso sono amici politici di Orban, dei polacchi, della Le Pen, di Vox”.

Quale evoluzione si aspetta? “Si tratta di capire quello che succede dentro e ‘di’ Forza Italia. E’ una decisione che Forza Italia deve prendere e io mi auguro che prevalga la linea Brunetta, che Fi si stacchi definitivamente da Salvini e Meloni. Vedremo, io faccio il tifo naturalmente per Brunetta e per questo rottura e perché Fi possa diventare un elemento di una stagione politica e parlamentare che si rinnova in vista delle prossime politiche”.