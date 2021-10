Reggina, quanto son belle le domeniche così: il romantico abbraccio tra squadra e tifosi sotto la Curva [FOTO]

24 Ottobre 2021 19:35

La vittoria contro il Parma ha fatto partire l’urlo liberatorio dei tifosi della Reggina: le immagini più belle dei festeggiamenti sotto la Curva Sud

Un abbraccio virtuale tra la squadra amaranto e i tifosi. Esplode di gioia lo stadio Granillo, la Reggina ottiene un successo importante in termini di classifica e batte 2-1 il Parma di Gigi Buffon. Una partita combattuta fino all’ultimo minuto contro un avversario di grande livello, che non ha mollato nonostante il doppio svantaggio. La rete di Vazquez nel finale ha reso la gara ancora più avvincente e tesa, una tensione che si è sciolta nel finale con il triplice fischio dell’arbitro a sancire la vittoria. E così, a fine partita, il gruppo ha festeggiato sotto la Curva Sud, ha raccolto l’affetto dei sostenitori, come i bei vecchi tempi, per cantare “Ti ricordi quand’eri grande”. In alto la gallery scorrevole con le foto dei festeggiamenti.