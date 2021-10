Federico Milia ancora al fianco della Pallacanestro Viola: “anche quest’anno in supporto della squadra con il Trust popolare”

17 Ottobre 2021 18:47

Federico Milia sostiene il Trust Popolare e la Pallacanestro Viola: il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale al fianco dei neroarancio

“Ho deciso anche quest’anno di aderire e supportare il progetto dell’Azionariato Popolare della pallacanestro Viola”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Federico Milia. “La Viola rappresenta concretamente una delle più belle realtà sportive di Reggio. Grazie a chi con sacrifici e passione tiene viva questa Cittá, grazie per avermi coinvolto sono onorato di essere ancora parte di questa squadra, chi ha l’onore come me di rappresentare i reggini nella massima assise cittadina ha il dovere di essere vicino in qualunque modo alle realtà sportive locali, che sono parte del cuore pulsante della Città”, ha concluso.