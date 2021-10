Fc Messina-Trapani, Ferraro: “chi non avrà il giusto atteggiamento non troverà spazio in squadra”. I convocati

16 Ottobre 2021 20:26

La squadra peloritana scenderà in campo alle 15 sul prato del “Franco Scoglio” per disputare la sesta di campionato. Il mister Emanuele Ferraro: “sono molto contento della squadra che abbiamo a disposizione. Contro il Trapani ci faremo trovare pronti con le strategie e le contromisure giuste”. I convocati

Si disputerà domani la sesta gara del campionato di Serie D dell’Fc Messina, impegnata allo stadio “San Filippo” alle 15 contro il Trapani Calcio di mister Ivan Moschella. La squadra peloritana, reduce da una sconfitta in trasferta contro la Gelbison, avvia un nuovo ciclo con la prima panchina giallorossa di mister Emanuele Ferraro. Queste le parole del mister Carmelo Mancuso a 24 ore dal fischio d’inizio:

“Sono molto contento della squadra che abbiamo a disposizione, per quelle che sono le mie idee di gioco. Dalla squadra, infatti, ho visto tutto quello che ogni allenatore vorrebbe vedere: grande partecipazione e la certezza che stiamo dando il massimo. I ragazzi sanno già quello che vogliono e questo rende il gruppo vivo, un gruppo che vuole ripartire e fare le cose giuste, con la cattiveria necessaria per conquistare la palla e prendere in mano la partita. C’è entusiasmo per quello che cercheremo di proporre. Ma ovviamente, e i ragazzi lo sanno bene, chi non avrà un atteggiamento giusto non troverà spazio in questo team. Dal Trapani ci aspettiamo grande qualità. Rispettiamo questa squadra come rispettiamo tutte le squadre. Abbiamo studiato e il match lo abbiamo preparato al meglio. Ci faremo trovare pronti con le strategie e le contromisure giuste. Qualcosa cambieremo rispetto a prima: faremo ciò che sarà meglio per la squadra”.

Questa la lista dei convocati dell’Fc Messina:

PORTIERI: Giannini (12), Selmi (22);

DIFENSORI: Iurato (6), Tosolini (39), Aliaga (5), Massa (75), Stelitano (2), Carrozzino (23), Perez (17);

CENTROCAMPISTI: Bramati (10), Piccione (70), Gioia (15), Gastaldo (26), Samb (30), Castiglia (31), Santapaola (24), Valente (78);

ATTACCANTI: Licciardello (7), Sjaj (32), Orlando (9).