2 Ottobre 2021 20:17

Torna all’Fc Messina Pietro Santapaola, protagonista lo scorso marzo – suo malgrado – di una storia che ha fatto il giro di tutti i media nazionali e non solo

L’Fc Messina ha annunciato il ritorno di Pietro Santapaola. Messinese, classe 2003, proviene dall’Acireale. Il centrocampista, lo scorso marzo, si è reso protagonista – suo malgrado – di una storia che ha fatto il giro di tutti i media nazionali e non solo. Pietro, infatti, è il nipote del boss mafioso catanese Nitto Santapaola e il Cosenza, che lo aveva tesserato, lo ha improvvisamente allontanato senza motivo per via del cognome “ingombrante”.