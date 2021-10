Fc Messina-Rende, le parole alla vigilia di mister Ferraro e i convocati

23 Ottobre 2021 17:03

La squadra peloritana scenderà in campo alle 15 sul prato del “Franco Scoglio” per disputare l’ottava di campionato. Il tecnico giallorosso: “La squadra sta bene. Sono molto contento dei ragazzi. La stanchezza non ci aiuta ad avere un po’ di lucidità in più, così come il tempo non è a nostro favore. Non sarà facile arrivare a questa importante partita contro il Rende con la gamba giusta”

Si disputerà domani l’ottava gara del campionato di Serie D dell’Fc Messina, impegnata allo stadio “Franco Scoglio” alle 15 contro il Rende Calcio di mister Emilio Cavaliere. La squadra peloritana, reduce dalla prima vittoria in campionato contro il Portici in trasferta, scenderà in campo per regalare ai tifosi la prima vittoria di campionato in casa. Queste le parole del mister Emanuele Ferraro a 24 ore dal fischio d’inizio:

“La squadra sta bene. Purtroppo, la stanchezza non ci aiuta ad avere un po’ di lucidità in più, così come il tempo non è a nostro favore: tre partire in una settimana sono pesanti. Ne viene che non sarà facile arrivare a questa importante partita contro il Rende con la gamba giusta, perché ultimamente abbiamo speso parecchio. Tutti questi fattori, uniti al calibro dell’avversario (parliamo di una squadra che ha segnato cinque goal nell’ultima partita), renderanno la partita di domani complicata e difficile. Nonostante ciò, per noi rappresenta un crocevia importante. Sono molto contento che tutti i ragazzi si stiano concentrando per dare il massimo durante le partite e durante gli allenamenti. Hanno capito che nessuno deve sentirsi la maglia da titolare addosso o il posto in squadra sicuro, perché è il campo a parlare (come avevo detto in precedenza). Questo, però, sta rendendo difficile fare delle scelte. Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso: crescere di settimana in settimana. Chiudiamo questo ciclo di tre partite settimanali, sfidiamo a testa alta il Rende e poi subito gli occhi verso il Lamezia, altra importante gara che ci aspetta”.

Questa la lista dei convocati dell’Fc Messina:

PORTIERI: Giannini (12), Selmi (22);

DIFENSORI: Stelitano (2), Aliaga (5), Iurato (6), Perez (17), Carrozzino (23), Tosolini (39);

CENTROCAMPISTI: Bramati (10), Gioia (15), Santapaola (24), Gastaldo (26), Castiglia (31), Piccione (70), Thiam (73), Valente (78);

ATTACCANTI: Licciardello (7), Orlando (9), Samb (30), Sjai (32), Gabionetta (33), Sow (65), Mbengue (77).