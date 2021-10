Fc Messina-Rende, deviazioni al traffico per l’E-motor show: chiusa via degli Agrumi, come accedere allo stadio

23 Ottobre 2021 11:11

Per consentire consentire in sicurezza lo svolgersi della manifestazione “E-motor show” è stata interdetta al traffico veicolare l’arteria che consente di accedere all’impianto sportivo. Si potrà comunque passare dal viale Torrente San Filippo

Si informano i tifosi del Football Club Messina che per consentire in sicurezza lo svolgersi della manifestazione “E-motor show”, nell’ambito dell’evento sulla mobilità urbana “European mobility week”, all’interno del Pala Rescifina, la strada via degli Agrumi è stata interdetta al traffico veicolare per i giorni 22, 23 e 24 ottobre e che, quindi, domani per accedere allo stadio “Franco Scoglio” e assistere al match tra Fc Messina e Rende Calcio, bisognerà imboccare la bretella autostradale uscita San Filippo, arrivare sulla SS 114 e fare inversione a “U” per risalire dal viale Torrente San Filippo.

Nel dettaglio, l’ordinanza sindacale riguarda il tratto compreso tra via Noria e la strada adiacente il lato monte dell’area di parcheggio “Gialla” di pertinenza dello stadio. Eccezione è fatta per le navette Atm, per i veicoli dei residenti, per il Pronto Soccorso, per i veicoli autorizzati, per quelli che prenderanno parte all’evento “E-motor show” e per quelli che hanno apposito contrassegno rilasciato dall’organizzazione della manifestazione sulla mobilità urbana.

Si coglie l’occasione per ricordare che i biglietti per accedere alle tribune devono essere stampati dall’utente prima dell’arrivo allo stadio in quanto il botteghino accrediti resterà chiuso a seguito delle disposizioni inerenti l’emergenza sanitaria Covid-19. Per l’accesso allo stadio, inoltre, si rammenta che è obbligo per gli avventori il possesso di “Green Pass”, come previsto dalla normativa generale relativa alla pandemia in atto.