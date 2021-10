Fc Messina, Mancuso: “contro il Cittanova partita difficilissima. San Luca? Sconfitta viziata da errori arbitrali”

5 Ottobre 2021 13:44

La squadra peloritana scenderà in campo alle 15 sul prato del Franco Scoglio per disputare la quarta di campionato. Il mister Carmelo Mancuso: “stiamo cercando di integrare sempre di più i nuovi innesti per cercare di aumentare il grado di competitività della squadra. Sono contento perché sono arrivati dei professionisti seri che si sono messi subito a disposizione del gruppo”

Si disputerà domani la quarta gara del campionato di Serie D dell’Fc Messina, impegnata allo stadio Franco Scoglio alle 15 contro il Cittanova Calcio di mister Francesco Di Gaetano. La squadra peloritana, reduce da una ingiusta sconfitta a San Luca (un goal annullato senza alcun evidente motivo) domenica scorsa, sarà impegnata in quella che, il mister Carmelo Mancuso definisce una «gara difficilissima».

Queste le parole del mister Carmelo Mancuso a 24 ore dal fischio d’inizio: “quella di domani sarà una partita difficilissima perché giochiamo con una squadra che ha le nostre stesse caratteristiche: si tratta di un team giovane che fa della sua dinamicità un punto di forza. Inoltre, hanno giocatori importanti davanti. Nonostante questo, abbiamo preparato il match cercando soluzioni per riprendere l’intera posta in palio, consapevoli che non verranno a Messina a fare le vittime sacrificali: anche se sono ancora a zero punti in classifica ho visto le loro precedenti partite e gli avversari hanno sempre avuto tante difficoltà in campo. Stiamo cercando di integrare sempre di più i nuovi innesti che sono arrivati i giorni scorsi per cercare di aumentare il grado di competitività. Sono contento perché sono arrivati dei professionisti seri che si sono messi subito a disposizione del gruppo. Per quanto riguarda la partita contro il San Luca, ancora adesso, dopo aver rivisto i filmati, non riesco a capire il motivo per cui sia stato annullato il goal di Bramati. Se ci avessero convalidato il goal, per come erano strutturate le squadre in campo, avremmo sicuramente commentato un altro risultato. Ma comunque sia è andata: inutile stare qui a commentare una ulteriore sconfitta che è stata viziata da un goal annullato e da un’espulsione frettolosa da parte dell’arbitro”.