Fc Lamezia Terme, non si ferma la colonia di ex Reggina: altro colpaccio, ufficiale Sandomenico

6 Ottobre 2021 13:38

Il Football Club Lamezia Terme ha ufficializzato un altro colpaccio, l’ennesimo di questo mercato e l’ennesimo ex Reggina: annunciato l’arrivo di Salvatore Sandomenico

Era già una colonia di ex Reggina, pur avendo perso negli ultimi giorni Gabriele Martino. Perché in campo, l’Fc Lamezia Terme, di calciatori passati dal Granillo ne ha tanti. L’ultimo in ordine di tempo è arrivato oggi e, nonostante il campionato sia iniziato, dimostra una volta di più – qualora ce ne fosse bisogno – le intenzioni e gli obiettivi del club del presidente Saladini.

Il Football Club Lamezia Terme ha infatti ufficializzato il colpaccio Salvatore Sandomenico, napoletano classe ’90 protagonista in riva allo Stretto nella stagione dell’avvicendamento tra Praticò e Gallo alla presidenza. Trascinatore nella prima parte, con il mercato faraonico di gennaio non trovò molto spazio, fino alla cessione nell’estate susseguente.“Sono molto orgoglioso della chiamata del Lamezia Terme – queste le prime dichiarazioni del nuovo attaccante lametino – il progetto è lungimirante e la squadra già molto forte. Non vedo l’ora poter contribuire anch’io alla causa gialloblu, aiutando il club a raggiungere gli importanti traguardi ai quali ambisce”.