Fc Lamezia Terme, altro terremoto: esonerato mister Alessandro Erra

21 Ottobre 2021 13:40

Alessandro Erra non è più l’allenatore dell’Fc Lamezia Terme: è arrivato il benservito da parte della società lametina dopo la sconfitta interna di ieri

“Il Lamezia Terme comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra mister Alessandro Erra. La guida tecnica della Prima Squadra sarà momentaneamente affidata all’allenatore in seconda, mister Tony Lio. Il Lamezia Terme ringrazia Alessandro Erra per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi, augurandogli le migliori fortune umane e professionali”. Una nota breve ma significativa: Alessandro Erra non è più l’allenatore dell’Fc Lamezia Terme. Fatale la sconfitta interna di ieri – la seconda in casa e la seconda stagionale – subita per mano della Gelbison. E così, a poche settimane dal “terremoto” sull’addio di Gabriele Martino, arriva un’altra scelta forte della società, che per l’organico costruito pretende probabilmente solo e subito risultati positivi.