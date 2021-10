Reggio Calabria presente al TTG Travel Experience di Rimini, Falcomatà: “la città tornerà protagonisti nel circuito fieristico internazionale”

11 Ottobre 2021 15:29

Lo stand allestito dalla Città metropolitana ospiterà le aziende del territorio e la loro offerta, dando loro la possibilità di incontrare centinaia di buyers provenienti da ogni parte del mondo, centinaia di giornalisti e di operatori del settore

La Città metropolitana di Reggio Calabria sarà presente a Rimini, dal 13 al 15 ottobre, al TTG Travel Experience, la fiera italiana del turismo business-to-business, una delle principali rassegne turistiche internazionali, per promuovere e raccontare l'offerta turistica e le eccellenze del territorio. Il TTG, scrive l'agenzia Dire, è riconosciuta a livello internazionale tra le fiere del comparto turistico maggiormente attrattive e, da ben 58 edizioni, consente l'incontro e il networking tra chi realizza il prodotto e chi lo distribuisce sui mercati nazionali e internazionali. Per dare supporto e sostegno ad un settore con un enorme e riconosciuto potenziale di crescita, la presenza dell'ente metropolitano sarà sinergica a quella della Camera di commercio di Reggio Calabria, con la quale da diversi anni sono in corso azioni programmatiche al fine di sostenere il comparto turistico.

La partecipazione congiunta al TTG consentirà di sviluppare azioni promozionali dirette sui buyers, a cura della Camera di commercio, per accrescere visibilità e interesse sul territorio metropolitano e sull’offerta delle aziende. Il Piano di marketing turistico, recentemente adottato dalla Città metropolitana, riconosce quale strumento fondamentale le fiere di settore, attività che uniscono la promozione del territorio e il sostegno allo sviluppo economico. Le manifestazioni fieristiche, infatti, da una parte consentono di rafforzare l’immagine e dare visibilità e riconoscibilità al territorio e alla destinazione turistica e, dall’altra parte, permettono di intercettare nuovi clienti ed aprire nuove opportunità di business. Si punterà alla destagionalizzazione, ai mercati internazionali e alla riconoscibilità delle eccellenze paesaggistiche e culturali, al fine di dare impulso ad un settore chiave per lo sviluppo futuro, valorizzando la bellezza della Città metropolitana e le attività imprenditoriali del suo territorio.

“Si tratta di un appuntamento importantissimo per il territorio reggino che ha finalmente l’opportunità di tornare da protagonista all’interno dei più prestigiosi circuiti fieristici internazionali”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il consigliere metropolitano con delega al Marketing territoriale, Carmelo Versace, commentano la partecipazione dell’Ente alla fiera italiana del turismo. “Il TTG Travel Experience di Rimini – proseguono – è uno di questi e rappresenta il primo passo di un’azione corale e di lungo respiro che la Città metropolitana, su preciso indirizzo dell’amministrazione, sta portando avanti in materia di rilancio e valorizzazione delle eccellenze del territorio, nel quadro delle linee programmatiche che abbiamo fissato nel nuovo piano di Marketing di cui l’Ente si è dotato. L’obiettivo – concludono il primo cittadino e il consigliere metropolitano – è quello di utilizzare al meglio queste straordinarie opportunità sostenendo la delicata fase di ripartenza attraverso tutti quegli strumenti che consentano ai nostri operatori del comparto turistico di poter lavorare nelle migliori condizioni e soprattutto dialogare ed interagire con i più qualificati network e player di settore, in ambito nazionale ed estero”.