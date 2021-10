Facebook, Instagram e Whatsapp down: “questa pagina non è al momento disponibile”, segnalazioni in tutta Italia

4 Ottobre 2021 17:48

La pagina DownDetector sta registrando un picco di segnalazioni per diverse piattaforme social

Tornano i problemi per le applicazioni di Facebook, Instagram e Whatsapp. Da qualche minuto infatti è quasi impossibile utilizzare i canali a causa di disservizi di vario tipo. “Questa pagina non è al momento disponibile. Questo potrebbe essere dovuto a un errore tecnico e stiamo lavorando per risolverlo. Prova a ricaricare questa pagina”, si legge nel messaggio dell’applicazione. Anche la pagina DownDetector sta registrando un picco di segnalazioni a partire dalle ore 17.33. Abbiamo provato ad aprire l’applicazione ed effettivamente non è possibile caricare il News Feed o qualsiasi profilo: in basso compare la nuvoletta nera o rossa d’errore, ma su Downdetector sono lamentati anche problemi con il login e da sito web.

Social in down: come risolvere i problemi?

Per verificare il mancato funzionamento di Facebook, Instagram e Whatsapp è quello di recarsi su Twitter e verificare le ultime segnalazioni degli utenti, in corrispondenza dell’hashtag #facebookdown. Quando vi è un problema di funzionamento su larga scala che riguarda i social (o un qualsiasi altro servizio Web), gli utenti di Twitter, infatti, sono soliti segnalarlo prontamente. Se ci sono problemi che hai riscontrato sono imputabili ai server di Facebook, devi solo attendere che la situazione venga risolta, nel giro di qualche minuto o di qualche ora. Le piattaforme network riprenderanno poi a funzionare come sempre.