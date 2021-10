Facebook e Instagram down: ancora disservizi e problemi nel caricamento dei post

8 Ottobre 2021 21:19

Nuovi problemi sui social: utenti in difficoltà su Instagram e Facebook, il caricamento di foto e video si interrompe

Facebook e Instagram hanno subito una nuova interruzione generale per la seconda volta in appena una settimana. Secondo il portale Downdetector, che monitora lo stato di alcuni dei siti Web più visitati al mondo, ci sono state decine di migliaia segnalazioni di malfunzionamenti in Italia per Instagram a partire dalle 20:20 di oggi e hanno raggiunto un picco alle 20:40 e tutt’ora in corso.

Sono state segnalate difficoltà ad effettuare l’accesso e a caricare foto e store del feed. Su Twitter, come di consueto, l’hashtag #instagramdown e #facebookdown stanno diventando già trending topic. In crescita anche le segnalazioni per malfunzionamenti di Whatsapp.