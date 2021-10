16 Ottobre 2021 15:40

Il messinese Fabio La Rosa ha ricevuto a Roma l’ambito Premio Cartagine come attore, autore e regista

Nella maestosa Sala del Conservatorio Santa Cecilia di Roma il Fabio La Rosa ha ricevuto l’ambito Premio Cartagine come attore, autore e regista. “Un grazie all’accademia Cartagine, alla mia cara amica Paola Zanoni senza la quale Roma sarebbe meno bella e all’immensa Fioretta Mari per avermi dato l’onore di sederle accanto nella cena di gala”, afferma La Rosa. In basso il VIDEO della premiazione.