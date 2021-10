Exit Poll in Calabria, Siracusano: “numeri confermano il gran valore di Occhiuto”

4 Ottobre 2021 16:21

Il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto, secondo i sondaggi, dovrebbe vincere in modo molto netto le elezioni Regionali, consenso si stima tra il 46,5% e il 50,5%

“Ci aspettavamo un bel risultato, e chiaramente gli exit poll confermano che è quasi certa la vittoria del centrodestra con Roberto Occhiuto, un candidato straordinario, competente scelto da Forza Italia. Auspichiamo che il nostro partito si confermi come primo partito del centrodestra, abbiamo avuto anche la capacità di costituire una seconda lista gemella: Forza azzurri”. Così ai microfoni dell’agenzia Dire la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, che commenta dal comitato elettorale di Roberto Occhiuto il primo exit poll delle elezioni regionali in Calabria, che vede in netto vantaggio il candidato della coalizione di centrodestra con preferenze che oscillerebbero fra il 45,5 e il 50,5%.