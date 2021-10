Ex Reggina, che papera per Nicolas! Folorunsho lo ringrazia e regala il pari al Pordenone a Pisa al 96′ [VIDEO]

24 Ottobre 2021 22:45

Ex Reggina, incubo per Nicolas e liberazione per Folorunsho: clamorosa papera del brasiliano, il centrocampista ringrazia e deposita a porta vuota

Due ex Reggina, un episodio, due stati d’animo diversi: incubo per uno, liberazione per l’altro, dopo un avvio di stagione difficile e qualche punzecchiata recente. E’ il 96′ di Pisa-Pordenone, il testa-coda di questa giornata di Serie B, il risultato è di 1-0. Nicolas viene servito da un compagno, ma tiene troppo il pallone e viene pressato da Folorunsho, che gli ruba il pallone e conclude a porta spalancata. Grande esultanza liberatoria per lui, disperazione per l’estremo difensore brasiliano, grande protagonista qualche settimana fa proprio contro la Reggina. Di seguito il video con gli highlights.