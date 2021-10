Un ex Reggina per rimpiazzare un ex Reggina: Kingsley out per 4 mesi, il Bologna ingaggia Nicolas Viola

19 Ottobre 2021 10:41

Nicolas Viola trova finalmente squadra, il Bologna: l’ex Reggina rimpiazza un altro ex Reggina, Michael Kingsley, infortunatosi domenica e out per 4 mesi

Un Bologna nel segno degli ex Reggina. Uno si conferma troppo sfortunato, l’altro invece la fortuna (e la pace) finalmente la trova dopo mesi da svincolato. La compagine emiliana, infatti, ha deciso di puntare Nicolas Viola, senza squadra questa estate dopo quattro anni al Benevento e a lungo corteggiato dalla Salernitana. L’ex prodotto del settore giovanile amaranto, che si stava allenando al Sant’Agata per provare a rimanere in forma, sostituisce nella mediana rossoblu Michael Kingsley, che da gennaio a giugno di quest’anno ha fatto parte della rosa amaranto, espressamente richiesto da mister Baroni. Qualche minuto per lui in riva allo Stretto, ma anche qualche stop di troppo. E, purtroppo, il giocatore si rivela elemento troppo fragile fisicamente. Inserito a gara in corso da Mihajlovic domenica a Udine, in avvio di ripresa, la sua gara è durata circa un quarto d’ora: ha, infatti, dovuto lasciare il campo a causa della frattura del perone. Come comunicato dal club, dovrà restare fuori per 4 mesi.

Il Bologna dunque occorre in soccorso con Nicolas Viola, rimasto soltanto sogno per tanti tifosi amaranto. Non molto tempo fa il ds Taibi ha definitivamente spento una luce in realtà mai accesa. Il centrocampista voleva (e la merita) la Serie A e le sue richieste erano probabilmente troppo lontane da quelle della Reggina. “Il mercato nostro è chiuso – aveva detto giorni fa l’ex portiere – e non possiamo fare nessun tipo di investimento. Dobbiamo essere realisti e usare la testa, tutti vorrebbero Viola ma bisogna guardare anche ai costi, al contratto”.