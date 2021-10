Ex Reggina, Ivan Castiglia dall’altra parte dello Stretto: è un nuovo giocatore dell’Fc Messina

2 Ottobre 2021 19:33

L’esperto centrocampista Ivan Castiglia è un nuovo giocatore dell’Fc Messina. Insieme a lui annunciati altri tre calciatori

Da una sponda all’altra dello Stretto, con diverse esperienze in mezzo. Ivan Castiglia, prodotto del settore giovanile della Reggina, con cui ha esordito in prima squadra, è un nuovo giocatore dell’Fc Messina, che continua a ufficializzare giocatori in entrata. Oltre a lui, infatti, sono stati annunciati anche Flavio Giannini, Luca Orlando e Corrado Stefano Carrozzino.