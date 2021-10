Ex Reggina, weekend nero per tre allenatori: esonerati Rastelli, Castori e Novellino

17 Ottobre 2021 22:38

Tre allenatori, tutti ex Reggina (due in panchina, uno in campo), sono stati esonerati: sollevati dall’incarico Rastelli, Castori e Novellino

E’ un weekend nero per gli ex Reggina. E’ arrivato il benservito, infatti, per gli allenatori Rastelli, Castori e Novellino rispettivamente con Pordenone, Salernitana e Novellino. Il primo, ex giocatore amaranto nella stagione 2002-2003, era subentrato a Paci nella panchina dei neroverdi, ma è riuscito a raccogliere soltanto un punto, proprio contro la Reggina. Il secondo, tecnico degli amaranto per pochissime partite nella stagione 2013-2014, quella della retrocessione in C, dopo aver riportato i campani in Serie A a distanza di 20 anni ha raccolto pochissimi punti in questo avvio. Fatale la sconfitta in rimonta a La Spezia. Al suo posto è già arrivato Colantuono, che ritorna sulla panchina granata dopo 3 anni. Il terzo, allenatore della Reggina nella stagione 2009-2010, quella subito successiva alla retrocessione in B, è stato sollevato dall’incarico in panchina alla Juve Stabia in seguito alla sconfitta interna contro il Picerno.