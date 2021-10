Ercolano, morto di Covid il medico che salvava i senzatetto: era vaccinato con doppia dose

18 Ottobre 2021 12:19

Ercolano piange Bernardo Cozzolino, il medico che aiutava i senzatetto: l’uomo è morto a causa delle complicazioni legate al Covid, era vaccinato con doppia dose

Il comune di Ercolano piange quello che molti era un vero e proprio eroe. Bernardo Cozzolino, il medico dei senzatetto, era una persona molto amata e stimata grazie alla straordinaria dedizione che metteva nel curare i senzatetto e le persone in difficoltà che vivono ai margini. Cozzolino è morto a 63 anni nel reparto di terapia intensiva al Cotugno, a causa di una crisi provocata da una polmonite bilaterale interstiziale dovuta al Covid. Il medico era vaccinato con entrambe le dosi, effettuate a febbraio, che non bastate a salvargli la vita.

Il presidente della Medi Coop Vesevo, Paolo de Liguoro, associazione di cui la vittima faceva parte, spiega: “ancora un medico morto per curare le persone. Bernardo, caro amico e medico indefesso, era vaccinato e per noi è una tragedia inspiegabile. Purtroppo, ci troviamo ancora circondati da tanti sconsiderati che protestano, che rifiutano i vaccini, che negano l’esistenza della morte da Covid. Questo è l’ennesimo sacrificio di un medico morto per la passione per il suo lavoro. Non bisogna abbassare la guardia, la guerra contro il Covid non è ancora persa“.

“È un giorno triste per la comunità – ha dichiarato il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto – Tanti di noi hanno avuto modo di conoscere e di apprezzare il dottor Cozzolino, la sua profonda devozione nell’aiutare il prossimo, sia come medico che come uomo di fede. A nome mio e dell’amministrazione tutta esprimo profondo dolore e cordoglio” .