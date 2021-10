Eni: accordo con Gazprom per rivedere termini contratti fornitura gas in essere**

29 Ottobre 2021 13:59

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Eni e Gazprom hanno firmato un accordo per rivedere i termini dei contratti in essere tra le parti di fornitura di gas a lungo termine, alla luce dell’evoluzione attuale e futura del mercato, compresa la definizione delle controversie in corso tra le due società. Lo rende noto il gruppo energetico italiano. L’accordo, rileva l’Eni, “sottolinea l’importanza del ruolo svolto dal gas nel percorso di decarbonizzazione in corso e nelle strategie di sostenibilità”.