Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, Perna: “la colpa non è del Sindaco ma dei magistrati che hanno bisogno di due mesi per decidere”

Emergenza rifiuti. Sempre, ancora, ovunque. Reggio Calabria non è tutt’ora a conoscenza di quale sia la parola fine su questo tema. E la tegola probabilmente più pesante è arrivata qualche giorno fa, con il ricorso di Ecologia Oggi accolto dal Tar che impedisce alla nuova società incaricata, Teknoservice, di cominciare il suo lavoro nella città dello Stretto. Il prossimo passo in Tribunale sarà il 15 dicembre, ma intanto a fine ottobre scade il mandato di Avr. In pratica, si rischierebbe di rimanere per settimane senza raccolta. Alla diretta Facebook del Sindaco Falcomatà, subito immediata all’esito del ricorso, è seguito il pensiero sui social del vice Sindaco Tonino Perna, che se la prende con stampa, magistrati e opposizione. Questo il suo pensiero nel suo “Diario non comune dal Comune”.

“A caratteri cubitali la stampa locale ha scatenato il panico: Reggio sommersa dai rifiuti fino a Natale! Giusto lanciare l’allarme, meno corretto è buttare benzina sul fuoco, non mettere un punto interrogativo, dare per scontato che andiamo incontro ad una catastrofe igienico-sanitaria. È vero, ci sono i topi che impazzano in tutta la città, è vero che la situazione rifiuti è insostenibile, e il sindaco stesso con onestà intellettuale l’ha riconosciuto chiedendo scusa alla città, ma questa volta il disastro non è colpa di questa giunta bensì del modus operandi del sistema giuridico nel nostro paese. Il ricorso di “Ecologia oggi” è stato accolto dal Tar, bloccando l’affidamento alla nuova società, la Tecnoservice di Torino, che doveva subentrare il 15 ottobre. Fin qui niente da obiettare, ma quello che è incomprensibile è che il Tar si pronuncerà nel merito solo il 15 dicembre. Mi domando: dove vivono i magistrati amministrativi che si sono presi più di due mesi per decidere? Si rendono conto del danno che hanno recato alla città? Non si tratta certo di giudicare se il ricorso era da accogliere o meno, si tratta solo di denunciare il fatto che in una situazione come questa bisognava dare la massima priorità al ricorso e prendere al più presto una decisione, non importa quale, ma una sentenza che consentisse al Comune di operare. Ugualmente incomprensibile è il coro di contumelie che si è elevato, da una parte dell’opposizione, chiedendo le dimissioni della giunta. Sarebbe facile scendere dalla barca quando affonda, ma è in questi casi che si misura il senso di responsabilità e il coraggio. Dispiace assistere ai latrati di sciacalli che in altre occasioni, quando sarebbe stato legittimo attaccare la giunta, non l’hanno fatto”.