Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, il Centrodestra: “la DISamministrazione Falcomatà incapace di gestire problemi basilari”

11 Ottobre 2021 16:34

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, domani conferenza stampa dei consiglieri comunali di CentroDestra

È convocata per le ore 11.00 di domani, martedì 12 ottobre, la conferenza stampa sarcasticamente intitolata “La raccolta che non c’è” in riferimento alla cocente situazione di criticità del sistema rifiuti a Reggio Calabria. Ad intervenire saranno tutti i consiglieri comunali di CentroDestra, che si oppongono alla DISamministrazione Falcomatà, dimostratasi ancora una volta incapace di gestire i problemi basilari, figurarsi le emergenze. Appuntamento con la Stampa domattina a Palazzo San Giorgio, nella sala antistante l’Aula consiliare “Battaglia”, per approfondire le cause, valutare le conseguenze e soprattutto proporre soluzioni.