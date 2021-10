Elezioni Siderno, Fragomeni verso il ballottaggio: “i talenti sidernesi in Italia e nel Mondo al centro della nuova città”

9 Ottobre 2021 10:53

Elezioni Siderno, la nota del candidato sindaco Fragomeni

“Abbiamo detto che Siderno deve essere capofila nella Locride. Sicuramente occorrerà l’impegno di tutti, specialmente di quelle energie che negli anni hanno lasciato la città per costruirsi una vita migliore altrove, al Nord Italia o all’estero. Mi rivolgo anche a loro che, con l’esperienza e la competenza maturata, potranno essere una leva per i concittadini rimasti qui. Una speranza per il riscatto di questa città. Sono oltre 400 mila i calabresi che vivono all’estero, tra questi ci sono anche migliaia di sidernesi. Molti di loro sono veri e propri talenti che si sono guadagnati un “posto al sole” affermandosi come ristoratori, imprenditori nel settore alberghiero, ricercatori, medici. Sono già in contatto con alcuni di loro, considero fondamentale un confronto attivo con la prossima amministrazione. Ho chiesto già da ora, a questi talenti sidernesi in giro per il mondo, di tornare, anche momentaneamente, e dare un contributo per Siderno e per i loro affetti che vivono qui. Siderno riparte anche grazie ai suoi figli che affermatisi altrove ritornano per contribuire alla rinascita della loro amata città” – Così la Candidata Sindaco, Mariateresa Fragomeni.