Elezioni Roma, Virginia Raggi: “pronta a collaborare con Michetti. Lunedì incontro Gualtieri”

8 Ottobre 2021 12:34

Prove d’intesa in vista del ballottaggio a Roma: Virgina Raggi pronta a collaborare con Michetti. Lunedì l’ex sindaco incontrerà Gualtieri

“Con Michetti abbiamo parlato delle priorità, a mio avviso, da affrontare per dare continuità” al lavoro svolto “a partire da quello sulle periferie. Abbiamo parlato del tema trasporti, legalità e lotta alla criminalità che va continuata in maniera molto importante, perchè a Roma non possono esistere zone franche. Infine Expo che sarà un grande volano per la nostra città, può rappresentare una straordinaria occasione di sviluppo e rilancio per la Capitale e per tutto il Paese. Ho assicurato su questo come sugli altri temi, una disponibilità a collaborare perchè l’interesse della città deve essere messo prima di tutto“. Sono le dichiarazioni di Virginia Raggi, sindaco uscente di Roma, al termine dell’incontro avuto in giornata con il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha continuato: “se mi sento garantita dopo questo incontro? Io ho rappresentato quali sono le esigenze e lui le ha recepite, poi lo vedremo all’opera. Lunedì vedrò anche Gualtieri a cui rappresenterò le stesse priorità“.