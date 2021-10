Elezioni Regioni in Calabria, de Magistris: “risultato sotto le aspettative, vince il blocco della conservazione”

4 Ottobre 2021 21:42

Luigi de Magistris sull’andamento del voto delle regionali in Calabria, che hanno visto la vittoria di Roberto Occhiuto

“Il risultato ad ora è al di sotto delle aspettative rispetto a quello che auspicavo. La voglia di riscatto, la possibilità di cogliere un’alternativa, di trasformare l’enormità di bisogni che ho raccolto, di rassegnazione, una situazione drammatica che ho personalmente constatato in Calabria, a quanto pare, non è stata raccolta dalla maggioranza degli elettori ed elettrici che hanno preferito il blocco della conservazione. Questo mi desta molta amarezza perché avrei voluto dare un contributo forte al riscatto di questa terra. Un’analisi sull’assenza di una forte motivazione in questa terra c’è”. Così il candidato alla presidenza della Regione Calabria Luigi de Magistris sull’andamento del voto delle regionali in Calabria che ha registrato la vittoria della coalizione di centrodestra con il candidato alla presidenza di Roberto Occhiuto. La coalizione civica dell’ex Sindaco di Napoli, al momento, risulta essere al terzo posto, dietro il candidato di Pd e Movimento 5 Stelle Amalia Bruni. Confermata questa condizione, all’ex pm è precluso l’accesso al Consiglio regionale.