Elezioni Regionali, il solito Scanzi: “Calabria, buona catastrofe. Con Occhiuto difficile rinascere”. E non risparmia neanche de Magistris…

5 Ottobre 2021 13:02

Scanzi si rivolge alla Calabria: “sei bellissima, me se non ti vuoi bene neanche da sola”

Andrea Scanzi contro il neo presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Il nuovo governatore della Calabria. In totale controtendenza (e non è la prima volta) rispetto al resto del paese, quella splendida regione ha deciso di affidarsi a Forza Italia e al peggio del centrodestra. Peraltro con percentuali bulgare”, ha commentato sui social. Il noto giornalista del Fatto Quotidiano critica anche Luigi de Magistris, reo di aver favorito il Centro/Destra e penalizzato la coalizione guidata da Amalia Bruni: “puntualmente velleitario De Magistris, ennesimo caso di “masaniellismo” sterile che serve solo a far vincere meglio la destra: senza il caso Lucano non sarebbe arrivato al 10%, con l’effetto Lucano non è arrivato comunque al 15. Percentuale con cui può farci il brodo in consiglio regionale. Complimenti! Non sfonda neanche l’alleanza tra Pd e M5S, ma c’è un dato ancora più inquietante: il “campo progressista” avrebbe perso anche se si fosse unito, perché Occhiuto e quel centrodestra (bleah) hanno sfondato il 50%, anche grazie a un astensionismo a livelli record. Come si dice in questi casi? Mal voluto non è mai troppo”. “Buona catastrofe, Calabria – conclude Scanzi – . Sei bellissima, me se non ti vuoi bene neanche da sola, è difficile rinascere”.