Elezioni Regionali, a Reggio Calabria la visita di Lupi: “chi non vuole il Ponte sullo Stretto è da manicomio, vergogna pagare 40 euro per traghettare”

1 Ottobre 2021 15:54

Infrastrutture, trasporti e lavoro ai giovani: è su questi temi che si è concentrata la conferenza stampa di Maurizio Lupi, giunto a Reggio Calabria per sostenere la lista Noi con l’Italia che affiancherà Roberto Occhiuto alle Regionali

Ieri si è conclusa a Reggio Calabria la campagna elettorale del Centro/Destra in Piazza Duomo con la presenza di Antonio Tajani e del Ministro Renato Brunetta a sostegno di Roberto Occhiuto. Per dare man forte al candidato presidente oggi in riva lo Stretto è avvenuta presso il Grande Hotel Excelsior anche una conferenza stampa di Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia, promossa dall’On. Nino Foti, membro dell’Ufficio di Presidenza del Partito. “La Calabria dovrà accedere prioritariamente ai fondi del Pnrr. La sfida è sui tempi. Dobbiamo comprendere che non sono solo i soldi, che ci sono, ma la capacità di spesa della pubblica amministrazione. Abbiamo ricevuto dall’Europa già 27 miliardi e l’Italia sarà giudicata su come spenderà questi soldi. Dobbiamo reinvestire sulla competenza della pubblica amministrazione”, è quanto ha affermato ai giornalisti presenti il presidente del partito. L’ex Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti si è espresso anche sull’Aeroporto Tito Minniti: “è una vergogna che la Calabria sia così isolata dal resto d’Italia e dal resto del mondo. Discutiamo per secoli del Ponte sullo Stretto poi salviamo l’Alitalia con 17 miliardi di euro costituiamo una nuova società dandogli altri tre miliardi di euro e la regione Calabria ha se va bene un collegamento di tre voli nazionali. Questa è una sfida che vedrà Noi con l’Italia al fianco di Roberto Occhiuto. Sarà la prima grande sfida sfruttando anche l’esperienza da ministro alle infrastrutture. Sono le infrastrutture che creano la domanda e non viceversa. È vergognoso che dopo che i hanno investito su una nuova società non venga garantito un nuovo piano voli anche per la Calabria”.

Attenzione infine anche sul tema del Ponte sullo Stretto, sui Lupi utilizza toni forti e categorici: “Secondo me uno che non vuole il Ponte sullo Stretto bisognerebbe rinchiuderlo in manicomio. Tutte le volte che vedo la distanza che esiste tra Reggio Calabria e Messina mi domando come è possibile che ci vogliono così tanti anni per realizzare la cosa più banale e più semplice che bisognerebbe fare, collegare due territori fondamentali non solo per il sud ma per tutta l’Italia. È una battaglia ideologica che non ha alcun senso e non è possibile pensare di portare l’alta velocità per poi farla finire in mare. Pagare 40 euro per prendere il traghetto e fare un viaggio di pochi minuti è un’assurdità, sono cose che dico perché le ho vissute questa mattina per poter essere qui”. “Il Pnrr è una grande opportunità per una città e una provincia che sono abbandonate da anni. L’aeroporto di Reggio non funziona, bisogna arrivare a Lamezia per prendere un volo. È una situazione degradante. Lo stesso vale per i treni, bisogna andare a Villa per un notturno. È necessario fare commissioni d’inchiesta sui progetti esecutivi che non vengono messi in atto”, ha infine affermato Nino Foti. In allegato all’articolo le foto con gallery scorrevole e i video delle interviste.