4 Ottobre 2021 18:57

Si è detto “orgoglioso per i risultati” delle Elezioni Regionali in Calabria il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani

“Particolarmente orgoglioso per i risultati. Forza Italia è il primo partito in Calabria, non ho detto il primo partito del centrodestra ma il primo partito della Calabria”. Così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, commentando i risultati delle comunali.