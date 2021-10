Elezioni Regionali in Calabria, Wanda Ferro: “si avvertiva profumo di vittoria nelle piazze”

4 Ottobre 2021 17:19

Wanda Ferro commenta i primi dati elettorali delle regionali che registrano, al momento, un netto vantaggio del candidato presidente del centrodestra Roberto Occhiuto

“L’ultima forbice dell’exit poll ci dà fino al 60%, era un po’ quello che respiravamo nelle piazze, stiamo commentando ancora dei dati molto parziali, però si avvertiva questo profumo di vittoria, che in Calabria è ancora più importante perché non si sono mai registrati due governi della stessa colorazione politica. Per noi era un importante obiettivo”. Così ai microfoni della Dire la coordinatrice regionale calabrese di Fratelli d’Italia Wanda Ferro commenta i primi dati elettorali delle regionali che registrano, al momento, un netto vantaggio del candidato presidente del centrodestra Roberto Occhiuto.