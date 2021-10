Elezioni Regionali in Calabria, Roberto Occhiuto vota a Cosenza: “oggi anche il primo voto di mia figlia” [GALLERY]

3 Ottobre 2021 16:17

Roberto Occhiuto, candidato di centrodestra alle Elezioni Regionali in Calabria, ha votato a Cosenza insieme alla figlia, al voto per la prima volta. Anche Bruni, de Magistris e Oliviero hanno già espresso la loro preferenza elettorale

“Ho fatto il mio dovere“. Queste le parole di Roberto Occhiuto una volta uscito dal seggio elettorale. Il candidato di centrodestra ha espresso la propria preferenza elettorale in una scuola elementare di Cosenza. Al suo fianco la figlia, al voto per la prima volta. Su Facebook Occhiuto ha celebrato il momento: “oggi mia figlia ha votato per la prima volta. Il voto più bello“. Più o meno in contemporanea, verso mezzogiorno, anche gli altri candidati alle Regionali si sono recati nei rispettivi seggi elettorali per votare. Amalia Bruni, candidata del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, ha votato nella sezione 66 a Lamezia Terme. Il candidato civico Mario Oliverio ha espresso il voto nella sezione 13 dell’istituto Dante Alighieri di San Giovanni in Fiore. Ha votato invece a Napoli, nella scuola Quarati al Vomero, Luigi de Magistris, sostenuto dal polo civico.