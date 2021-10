Elezioni Regionali in Calabria, oggi a “Diretta Studio” su Radio Gamma ospite il direttore di StrettoWeb Peppe Caridi

7 Ottobre 2021 11:35

Il direttore di StrettoWeb, Peppe Caridi, interverrà come ospite in “Diretta Studio” su Radio Gamma No Stop: in trasmissione approfondimenti e analisi sulle Elezioni Regionali in Calabria

I risultati delle Elezioni Regionali in Calabria, il futuro di Mario Occhiuto, l’analisi dei risultati ottenuti dagli ‘sconfitti’, la scarsa affluenza alle urne: questi e tanti altri argomenti verranno trattati in “Diretta Studio“, il contenitore giornalistico di Radio Gamma No Stop. Ospite in trasmissione Peppe Caridi, direttore di StrettoWeb, che prenderà parte agli approfondimenti e alle analisi sull’argomento insieme al conduttore nonchè direttore responsabile di Radio Gamma No Stop, Gianni Agostino. Il programma va in onda ogni giovedì dalle 18:15 alle 20:00 e viene ritrasmesso il venerdì alle 13:15, sia sulla frequenza 92.5 che in streaming su Radiogammanostop.it.