Elezioni Regionali in Calabria, la denuncia: “usate matite copiative cancellabili per votare”

4 Ottobre 2021 11:59

La senatrice Bianca Laura Granato ha inviato richiesta di controlli ai Prefetti Calabresi ed alla Legione Carabinieri Calabria

In Calabria sarà necessario un accertamento sulle matite utilizzate nei seggi elettorali. E’ il risultato della richiesta avanzata dalla Senatrice Bianca Laura Granato, inoltrata ai Prefetti Calabresi ed alla Legione Carabinieri Calabria in occasione delle Regionali: “ho ricevuto segnalazioni da parte di alcuni cittadini che evidenziano come la matita con la quale stavano votando fosse una normale matita cancellabile. In alcuni casi la circostanza è stata evidenziata al presidente del seggio”. La senatrice calabrese chiede un pronto intervento da parte delle Autorità preposte ed una verifica più accurata da parte dei presidenti, avvisati di attenzionare le matite vigilando sulla dicitura “Ministero degli Interni”. Il tutto a garanzia della trasparenza e della correttezza delle operazioni elettorali.