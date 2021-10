Elezioni Regionali in Calabria, Falcomatà: “votate e sconfiggiamo il nemico dell’astensionismo”

3 Ottobre 2021 10:31

“Una grande partecipazione democratica sarà la più importante vittoria”, è il commento del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà

“Buon voto a tutti i calabresi! C’è un avversario comune da sconfiggere in queste urne: l’astensionismo. Una grande partecipazione democratica sarà quindi una straordinaria vittoria per tutti, la più importante. Votate e votate secondo quella che vi sembra la migliore proposta di governo per la nostra Regione e le persone migliori che la possano rappresentare. In bocca al lupo ai candidati e in bocca al lupo a noi tutti”. E’ quanto scrive in un post pubblicato sui social il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. I seggi saranno aperti oggi fino alle 23 e anche domani, lunedì 4 ottobre, dalle ore 07:00 alle 15:00.