Elezioni regionali Calabria, Minicuci si congratula con Occhiuto e Gelardi: “faranno un ottimo lavoro”

7 Ottobre 2021 17:34

Elezioni regionali Calabria, Minicuci: “come già dichiarato nelle scorse settimane, sono certo che Roberto Occhiuto guiderà al meglio la Regione”

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si è votato per il rinnovo del consiglio regionale calabrese ed eleggere il nuovo presidente della Regione. Roberto Occhiuto, candidato per la coalizione di centrodestra, ha vinto in modo netto la competizione elettorale, ottenendo il 54,5% dei voti. Antonino Minicuci, consigliere metropolitano e comunale di Reggio Calabria, si congratula con il neo Governatore per il risultato ottenuto. “Come già dichiarato nelle scorse settimane, sono certo che Roberto Occhiuto guiderà al meglio la Regione Calabria, sfruttando al meglio la sua esperienza politica che lo ha portato a ricoprire incarichi di prestigio, ultimo il ruolo di capogruppo alla Camera per Forza Italia. La Calabria vive un momento storico particolare, ricco di difficoltà ma anche di possibilità. La nostra regione può e deve riscattarsi, per farlo deve cogliere al volo tutte le opportunità di rilancio, a partire dalle importanti risorse del Pnrr Al nuovo presidente della Regione, che raccogliere l’eredità della compianta e sfortunata Jole Santelli, va il mio sincero in bocca al lupo per la nuova avventura”. Minicuci si sofferma anche sul risultato elettorale ottenuto dalla Lega, in particolare nella circoscrizione Sud. Il già candidato sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra, assicura come l’elezione di Giuseppe Gelardi rappresenti un orgoglio per il partito. “Già in tempi non sospetti, circa un anno fa, suggerii direttamente a Matteo Salvini il profilo di Giuseppe Gelardi per le elezioni regionali. Si tratta di una figura di spessore assoluto, dalle competenze riconosciute, soprattutto nel settore dell’istruzione scolastica. Il brillante risultato ottenuto da Gelardi nel Collegio Sud, che gli ha permesso di ottenere il meritato ingresso a Palazzo Campanella, è soltanto il primo step di un percorso che certamente gli permetterà di mettere in evidenza le proprie qualità politiche e umane, che saranno messe al servizio della Calabria. Più in generale -conclude Minicuci- la Lega al termine della tornata elettorale conferma in Consiglio Regionale i 4 consiglieri della legislatura precedente. Si tratta di un risultato che, al netto di alcune difficoltà che il partito vive in questa fase storica sul territorio, si può considerare positivo e deve rappresentare lo slancio per un nuovo percorso politico, fatto di idee e progetti propositivi per lo sviluppo della Calabria”.