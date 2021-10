Regionali Calabria, Recupero esalta Gelardi: “queste elezioni hanno dimostrato il radicamento della Lega a Reggio”

6 Ottobre 2021 12:46

Le parole del referente provinciale della Lega a Reggio Calabria Franco Recupero sull’elezione di Giuseppe Gelardi a consigliere regionale della nuova giunta Occhiuto

“Queste elezioni hanno dimostrato il radicamento della Lega in tutta la città e la provincia reggina, l’elezione del nostro neo consigliere regionale Giuseppe Gelardi al quale vanno le mie congratulazioni, conferma un successo importante per il territorio e i cittadini di quanto il nostro partito ha ottenuto, confermando l’impegno profuso fin qui dalla Lega”. A dichiararlo è il referente provinciale Franco Recupero al termine degli scrutini elettorali. “Siamo soddisfatti di questi risultati. Ora ci concentreremo a rafforzare ulteriormente il nostro movimento. Ringrazio veramente tutti i candidati che hanno dato un forte impulso alla Lega, ringrazio la capo gruppo uscente Tilde Minasi per l’attività svolta, senza mai dimenticare militanti e i cittadini che credono nel progetto di Matteo Salvini e nel cambiamento”.