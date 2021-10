Elezioni Regionali Calabria, la candidata Patrizia Liberto (PD): “ringrazio i cittadini di Villa San Giovanni per il consenso altissimo”

5 Ottobre 2021 15:45

Le parole di Patrizia Liberto, candidata al Consiglio regionale della Calabria con il Partito Democratico per la circoscrizione sud.

“Ringrazio i miei elettori per ogni singola espressione di fiducia sul mio nome. Il risultato mi lusinga e mi impegna per il futuro, insieme al Partito Democratico”. Lo dichiara Patrizia Liberto, candidata al Consiglio regionale della Calabria con il Partito Democratico per la circoscrizione sud.

“Ringrazio i cittadini di Villa San Giovanni – continua – per avermi confermato un consenso altissimo e per aver reso il Partito Democratico la prima forza politica in città, segno che anche il lavoro del gruppo consiliare riscuote apprezzamenti e sostegno. Riparto proprio dal circolo di Villa San Giovanni, mettendo a disposizione il bagaglio di ascolto e conoscenza che ho maturato in queste settimane. Insieme ai tanti compagni che mi hanno sostenuta e che ringrazio di cuore. Una delle prime riflessioni che condividerò con la comunità democratica è la necessità di valorizzare la presenza femminile all’interno dei circoli e degli organismi dirigenti. Nella nostra circoscrizione sono risultata essere la più votata tra le donne del Partito Democratico, dato che mi inorgoglisce e mi carica di responsabilità proprio rispetto al tema delle politiche di genere e della rappresentanza. Lo porterò – conclude Liberto – nella discussione congressuale che necessariamente dovrà aprirsi da qui a breve, impegnandomi perché il confronto interno sia sui temi e mai sulle persone in quanto tali”.