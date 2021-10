Elezioni Regionali Calabria, clamoroso a Reggio: mancano 10 presidenti di seggio, voto a rischio

Una situazione abbastanza delicata si sta vivendo in questo momento a Reggio Calabria, a poche ore dall’apertura delle urne (ore 7 di domani mattina) per le elezioni regionali. Il Comune, infatti, è alla ricerca di presidenti di seggio: ne mancano al momento una decina e c’è il rischio che in alcune sedi non si possa votare. Cercare un presidente non è facile: esiste l’apposito elenco dei presidenti di seggio ma questa lista è andata praticamente esaurita, tra dimissioni dell’ultim’ora e rifiuti.

A tal proposito, il Comune di Reggio Calabria, nel sito ufficiale, ha ripubblicato una nota del 13 settembre che di seguito riportiamo integralmente:

IL SINDACO

Visto l’art. 35, comma 5, del DPR 30 marzo 1957 n.361, a norma del quale, in caso di impedimento di un Presidente di Ufficio Elettorale di Sezione , che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo delegato;

Considerata la necessità, nel caso si verifichi la suddetta evenienza, di assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Calabria del 3 e 4 ottobre 2021, mediante un proprio delegato in sostituzione del presidente rinunciatario

AVVISA

che coloro che sono iscritti nell’apposito Albo dei Presidenti di seggio possono comunicare la propria disponibilità a svolgere tale incarico nel caso di rinuncia da parte dei presidenti nominati dalla Corte d’appello di Reggio Calabria;

in via del tutto subordinata e solo in mancanza o insufficiente numero di istanze da parte degli iscritti all’Albo, saranno ammesse e valutate anche le istanze di coloro non risultanti iscritti all’albo dei presidenti di seggio, purchè iscritti nelle liste elettorali del Comune di Reggio Calabria ed in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore, secondo i seguenti criteri in ordine di importanza decrescente:

esperienza pregressa come Presidente di seggio per le elezioni regionali

esperienza pregressa come Presidente di seggio per elezioni diverse da quelle regionali

esperienza pregressa come Scrutatore o Segretario di seggio

nessuna esperienza

I requisiti per presentare l’istanza sono quelli di cui all’art. 38 del D.P.R. 30.03.1957 n. 361 ossia :

Non avere superato il settantesimo anno di età

Non essere dipendente del ministero dell’Interno, poste e telecomunicazioni e dei trasporti

Non appartenere alle forze armate in servizio

Non essere medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto

Non essere segretario comunale o dipendente dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali

Non essere candidato alle elezioni per le quali si svolgono le votazioni

Di non essere sere incorso in provvedimenti di cancellazione dal relativo albo o in segnalazione di disfunzioni nello svolgimento delle operazioni elettorali presso i seggi.

Di non aver riportato condanne, anche non definitive, per i reati previsti e disciplinati nel Titolo VII del T.U., approvato con DPR 30 marzo 1957 n° 361 e nel capo IX del T.U., approvato con DPR 16 maggio 1960, N° 570.

La comunicazione della disponibilità ad espletare l’incarico, alla quale andrà sempre allegato un valido documento di identità, dovrà essere effettuata mediante l’apposito modulo, reperibile nella sezione LINK a destra di questa pagina, ovvero presso l’ufficio elettorale , sito in via del Torrione 2 N .

L’istanza dovrà pervenire entro il giorno 2 ottobre 2021 mediante una delle seguenti modalità: