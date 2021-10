Elezioni Regionali Calabria, a Cinquefrondi boom per De Magistris: “abbiamo surclassato Bruni e superato Occhiuto”

5 Ottobre 2021 19:11

Elezioni Regionali, a Cinquefrondi valanga di voti per la coalizione di Luigi De Magistris

“È il Comune di Cinquefrondi a spezzare la solita “routine” del voto regionale, e lo fa con un palese e straordinario risultato per la coalizione di Luigi de Magistris, fronte che supera addirittura Occhiuto e surclassa Amalia Bruni”, è quanto scrive in una nota il gruppo “Rinascita per Cinquefrondi”. “È ancora una volta forte l’Amministrazione Conia, supportata dai cittadini tramite il voto alla lista DemA, che risulta essere la scelta primaria, e che senza tanti giri di parole supera di gran lunga la Consigliera di minoranza del Gruppo “Siamo Cinquefrondi”, la quale va inesorabilmente incontro ad un’amara bocciatura, probabilmente motivata dalle inappropriate modalità di comportamento vigenti all’interno del proprio gruppo consiliare. È stata, infatti, nuovamente evidente agli occhi del popolo la divisione che di fatto regna all’interno di quest’ultimo, il cui unico collante è l’odio verso l’Amministrazione di “Rinascita” per Cinquefrondi. Ennesima batosta anche per il Pd, pur avendo, anch’esso, rappresentanza in Consiglio Comunale. Cinquefrondi diventa esempio fondante di un laboratorio politico per la Calabria e per l’Italia, con un’Amministrazione che con coscienziosità porta risultati concreti e credibili, confermando la fiducia del popolo. Ci auguriamo che il Gruppo “Siamo Cinquefrondi” sappia analizzare questo voto e ne sappia trarre le dovute conseguenze, sia in Consiglio Comunale e sia al loro interno, dove a parte gli abbracci di facciata sono varie ed evidenti le coltellate alle spalle. Il Gruppo “Rinascita”, invece, con naturalezza, ha dimostrato massima unità e lealtà tra tutti i componenti. Questo voto ci carica ancora di più di responsabilità ed entusiasmo per migliorare la Nostra Cinquefrondi. Nei prossimi giorni incontreremo il popolo in piazza per comunicare i tanti nuovi progetti e le tante attività che si stanno elaborando nell’Amministrazione Comunale Rinascita“, conclude la nota.