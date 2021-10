Elezioni: prosegue tour elettorale Conte in Sicilia, domani nel catanese e nel siracusano

6 Ottobre 2021 21:58

Caltagirone (Catania), 6 ott. (Adnkronos) – Proseguirà anche domani il tour elettorale di Giuseppe Conte in Sicilia. Dopo Adrano, Ramacca, Grammichele e Caltagirone, domani il leader del M5S sarà di mattina a Giarre e Misterbianco e di pomeriggio a Lentini, Pachino per concludere a Vittoria in serata. All’indomani andrà nell’agrigentino per concludere ad Alcamo, nel trapanese.