Elezioni: piazza gremita a Vittoria per Conte e l’ex premier si commuove

7 Ottobre 2021 22:25

Vittoria (Ragusa), 7 ott. (Adnkronos) – Piazza gremita a Vittoria (Ragusa) per Giuseppe Conte, il leader del M5S, arrivato in città per sostenere la candidatura di Pietro Gurrieri. Quando è salito sul palco ha ricevuto dei doni, tra cui prodotti della terra, in segno di “ringraziamento per quanto fatto per gli italiani durante il periodo del lockdown” e l’ex premier si è visibilmente commosso.