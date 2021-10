5 Ottobre 2021 09:00

Elezioni Comunali Calabria 2021: lo spoglio in tempo reale in provincia di Crotone, si è votato in 6 “piccoli” comuni

Si è votato in sei comuni della provincia di Crotone: Casabona, Cotronei, Crucoli, Pallagorio, Petilia Policastro. Tra qualche minuto al via lo spoglio delle schede. Il ritardo è dovuto alla concomitanza in Calabria con le elezioni Regionali. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio