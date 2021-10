5 Ottobre 2021 09:00

Elezioni Comunali Calabria 2021: lo spoglio in diretta nei comuni in provincia di Vibo Valentia. Sfide avvincenti a Filadelfia, Sant’Onofrio e Joppolo

Stanno per iniziare gli spogli per quanto riguarda le comunali in Calabria. Lo slittamento è dovuto alla concomitanza con le elezioni regionali. In provincia di Vibo Valentia si è votato in vari comuni “piccoli”: Brognaturo, Dasà, Filadelfia, Francica, Joppolo, Polia, Sant’Onofrio, Zambrone. Su StrettoWeb lo spoglio in diretta.