Elezioni, eletti i primi due sindaci in provincia di Reggio Calabria [NOMI e DETTAGLI]

4 Ottobre 2021 09:26

Elezioni, eletti i primi due sindaci in provincia di Reggio Calabria: a Melito Porto Salvo superato il quorum. A Roghudi superamento ad un passo ed il sindaco esulta su facebook

Si vota ancora sino alle 15:00 ma a in due comuni della provincia di Reggio Calabria si esulta già. Dopo anni di commissariamento, a Melito Porto Salvo si elegge un sindaco: con il 41,29% (dato di ieri alle ore 23:00) è eletto primo cittadino Salvatore Orlando che già, in passato, aveva svolto questo ruolo. A Roghudi, invece, manca pochissimo per superare lo sbarramento (ha votato alle 23:00 il 38,34%, dato ufficiale del Ministero degli Interni) ma già il sindaco uscente, Pierpaolo Zavettieri, esulta su facebook: “grazie a tutti gli elettori, adesso serve la volata finale”.

La nuova norma facilita il raggiungimento del quorum

Negli enti con meno di 15.000 abitanti in cui si sia presentata una sola lista, basterà che almeno il 40% (e non più il 50%) degli elettori si sia recato alle urne per considerare l’elezione valida. E nel computo degli elettori non si terrà conto di quelli iscritti all’ Anagrafe degli italiani residenti all’ estero (Aire).