Elezioni, de Magistris ha votato a Napoli e adesso è partito per la Calabria

3 Ottobre 2021 10:13

Elezioni: il sindaco uscente di Napoli ha votato e ora è in viaggio per la Calabria

Il sindaco uscente di Napoli, Luigi de Magistris, ha votato insieme con la moglie per le amministrative in citta’ nel seggio della scuola Quarati, quartiere Vomero. Subito dopo de Magistris e’ partito per la Calabria, dove e’ candidato alla presidenza della Regione.