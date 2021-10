Elezioni Comunali Torino 2021: lo spoglio in diretta con tutti i risultati. Chi sarà il successore di Appendino? [LIVE]

4 Ottobre 2021 16:10

Elezioni comunali 2021: a Torino sfida equilibrata: l’uscente Appendino non si è ricandidata. Lo spoglio in diretta con tutti i risultati

Urne chiuse a Torino. Situazione equilibrata nella città della Moledove, ricordiamo il sindaco uscente Chiara Appendino del M5S, ha deciso di non ricandidarsi. I grillini puntano su Valentina Sganga, mentre il Centro/Sinistra candida Stefano Lo Russo. Il Centro/Destra ha puntato su Paolo Damilano. Angelo D’Orsi, candidato della Sinistra radicale, è convinto di poter dire la sua. Insomma è una partita tutta da giocare e il ballottaggio è dato come molto probabile. Lo spoglio in diretta con tutti i risultati su StrettoWeb.

I dati delle prime proiezioni

Questi i dati delle prime proiezioni a Torino: Stefano Lo Russo a 44,3%, Paolo Da Milano 40,4%, Valentina Sganga 9,2%, Angela D’Orsi 2,1%.